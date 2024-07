Résultat des législatives 2024 à Villeparisis : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Villeparisis : un regard sur la démographie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villeparisis est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26 822 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 686 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 3 996 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 831 € par an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. À Villeparisis, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.