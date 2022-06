Résultat de la législative à Vaux-le-Pénil : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Vaux-le-Pénil dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 18:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vaux-le-Pénil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Vaux-le-Pénil ? Dans les 6 bureaux de vote de Vaux-le-Pénil, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 24,52% des suffrages en avril dernier. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,53% et 1,92% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 31,97% à Vaux-le-Pénil pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Vaux-le-Pénil ? À Vaux-le-Pénil, Emmanuel Macron terminait en pôle position de la dernière présidentielle avec 27,58% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,52%. Suivaient, avec 20,82%, Marine Le Pen et enfin, à 6,91%, Éric Zemmour. Les indications nationales des dernières semaines viendront sans doute transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Vaux-le-Pénil À Vaux-le-Pénil, l'un des facteurs principaux de ces législatives sera le taux de participation. La peur d'un retour de l'épidémie de covid pourrait en effet relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Vaux-le-Pénil. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 8 405 personnes en âge de voter dans la commune, 71,22% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 76,56% au premier tour, ce qui représentait 6 435 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Vaux-le-Pénil en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 8 383 personnes en âge de voter à Vaux-le-Pénil, 58,95% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,22% pour le tour deux. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Vaux-le-Pénil pour ces législatives 2022 Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Vaux-le-Pénil et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Vaux-le-Pénil

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vaux-le-Pénil comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Denis Jullemier Les Républicains Jeannine Brandy Reconquête ! Caroline Sauget Ecologistes Fadhel Mahbouli Ecologistes Morgane Puzin Droite souverainiste Aude Luquet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrick Delvert Divers extrême gauche Jean-Louis Guerrier Divers extrême gauche Samira Sidhoum Divers Arnaud Saint-Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dawé Zanifé Ecologistes François Paradol Rassemblement National

Législatives 2022 à Vaux-le-Pénil : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27,6% des suffrages au premier tour à Vaux-le-Pénil, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 24,5% et 20,8% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Vaux-le-Pénil avec 62,7% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 37,3% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Vaux-le-Pénil seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.