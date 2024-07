Résultat des législatives 2024 à Chailly-en-Bière (77930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Chailly-en-Bière, qui vont désigner les supporters de la gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va obligatoirement marquer ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a obtenu 28,06% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Chailly-en-Bière, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,41% des votes dans la localité. Un score qui est pourtant resté stable en comparaison des 16,91% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas avancé à Chailly-en-Bière L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chailly-en-Bière semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Quel résultat final à Chailly-en-Bière pour le bloc présidentiel aux législatives ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Lors des dernières législatives à Chailly-en-Bière, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,55% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 34,63% pour Aude Luquet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (66,81%). Aude Luquet s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel résultat à Chailly-en-Bière pour le RN aux législatives ? Théo Michel (Union de l'extrême droite) a réuni 41,7% des suffrages à Chailly-en-Bière le 30 juin, lors du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Aude Luquet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 38,13%. De son côté, Arnaud Saint-Martin (Nouveau Front populaire) recevait 16,41% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Arnaud Saint-Martin qui y arrivait en première place, avec cette fois 33,31% devant Théo Michel avec 32,95% et Aude Luquet avec 29,04%. Le verdict du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Résultats des élections à Chailly-en-Bière : quelles leçons tirer de la participation ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Le premier round des législatives 2024 à Chailly-en-Bière a connu un pourcentage d'abstention de 29,84%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 44,72% des inscrits sur les listes électorales de Chailly-en-Bière (77). Le taux d'abstention était de 47,75% pour le scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Chailly-en-Bière ? À Chailly-en-Bière, l'un des critères forts de ces législatives est indéniablement le taux de participation. 29,84% des électeurs de Chailly-en-Bière se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,58% dans la commune, contre un taux d'abstention de 21,77% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,47% au premier tour. Au deuxième tour, 50,2% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études révèlent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Chailly-en-Bière ?

17:29 - Comment la composition démographique de Chailly-en-Bière façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Chailly-en-Bière, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 118 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 231 entreprises, Chailly-en-Bière permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,77%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 236 résidents étrangers, représentant 11,33% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 7,89%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 42 836 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Chailly-en-Bière, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.