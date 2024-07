Résultat des législatives 2024 à Dammarie-les-Lys : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Dammarie-les-Lys : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Dammarie-les-Lys, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 2120 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,68%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (71,93%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 4 601 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 20,42% et d'une population immigrée de 25,06% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Dammarie-les-Lys mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,05% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.