Résultat des législatives 2024 à Melun : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. À Melun, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 est monté à 54,88%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 39,18% des inscrits sur les listes électorales de Melun (77), à comparer avec un taux de participation de 38,27% pour les élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

À Melun, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024. Melun a atteint une participation de 54,88%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 18 870 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 58,66% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 65,88% au premier tour, soit 12 432 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,28% au premier tour. Au second tour, 37,46% des votants ont exercé leur droit de vote. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les craintes liées à la guerre au Moyen-Orient seraient capables de modifier la stratégie de vote des citoyens de Melun.

17:29 - Élections à Melun : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Melun est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 42 367 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 546 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (61,36%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 8 600 résidents étrangers, Melun se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 083 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,1%, synonyme d'une situation économique tendue. À Melun, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.