Résultat des législatives 2024 à Perthes (77930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont décider les supporters de la gauche à Perthes ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Perthes, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 15,97% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN n'a pas progressé à Perthes Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Perthes semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux législatives 2024 à Perthes ? Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant pour le second tour de cette élection 2024 localement. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Perthes, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Perthes, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,18% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 30,73% pour Aude Luquet (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (68,43%). Aude Luquet s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Avec 44,74% des bulletins de vote, Théo Michel (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Perthes, le 30 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Aude Luquet (Majorité présidentielle) et Arnaud Saint-Martin (Union de la gauche) avec respectivement 34,39% et 15,97% des votants. La 1ère circonscription de Seine-et-Marne n'a en revanche rendu le même verdict que la cité, puisque c'est Arnaud Saint-Martin qui y arrivait en première place, avec 33,31% devant Théo Michel avec 32,95% et Aude Luquet avec 29,04%.

19:21 - Participation à Perthes : un sursaut par rapport aux européennes Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? À Perthes, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 27,5%, moins élevé que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, sur les 1 589 inscrits sur les listes électorales à Perthes, 44,81% avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 42,24% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 72,5% de participation lors du premier tour des législatives à Perthes Le taux de participation est sans aucun doute un facteur primordial de ces législatives. 27,5% des électeurs de Perthes ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 23,28% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,29% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,51% au premier tour et 53,75% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Perthes ? Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Perthes ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Perthes La démographie et le contexte socio-économique de Perthes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,71%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 3195,13 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 773 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,52%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Perthes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,38% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.