Résultat des législatives 2024 à Livry-sur-Seine (77000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Livry-sur-Seine ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Livry-sur-Seine, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,68% des votes dans la localité. Un score en progression en comparaison des 21,83% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Livry-sur-Seine ces dernières années Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces législatives 2024. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Livry-sur-Seine semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Quel score final pour Ensemble au second tour à Livry-sur-Seine ? Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera ainsi très instructif. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Lors des dernières législatives à Livry-sur-Seine, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 24% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 28,59% pour Aude Luquet (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (58,34%). Aude Luquet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin, les habitants de Livry-sur-Seine ont plébiscité Théo Michel (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 37,77% des suffrages. Aude Luquet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Arnaud Saint-Martin (Front populaire) suivaient en recevant 32,95% et 25,68% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Arnaud Saint-Martin qui devançait ses adversaires, en considérant tous les votants de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne, avec cette fois 33,31% devant Théo Michel avec 32,95% et Aude Luquet avec 29,04%.

19:21 - Le défi de la participation analysé à la loupe à Livry-sur-Seine À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Livry-sur-Seine a connu une participation de 69,64%, supérieure de 12 points à celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 709 personnes habilitées à voter à Livry-sur-Seine avaient en effet participé à l'élection (soit 57,23%), contre une participation de 53,35% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Livry-sur-Seine, le score de l'abstention au second tour des législatives sera un élément clé Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Livry-sur-Seine, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Livry-sur-Seine s'élevait à 30,36%. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 25,58% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 21,42% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,15% au premier tour et 51,03% au second tour.

17:29 - Dynamique électorale à Livry-sur-Seine : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Livry-sur-Seine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 215 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 103 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 637 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Livry-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 187 résidents étrangers, soit 8,47% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 51,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 160,94 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Livry-sur-Seine, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.