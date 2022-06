Résultat des législatives à Vedène - Election 2022 (84270) [PUBLIE]

12/06/22 22:33

Résultat des législatives 2022 à Vedène

Le résultat des élections législatives 2022 à Vedène est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Vaucluse

Le résultat de l' élection législative à Vedène est tombé. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 3ème circonscription du Vaucluse : 14 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Vaucluse atteint 45% (4 812 non-votants). Au niveau de la ville, Hervé de Lépinau a effectivement réuni 36% des voix. Il précède Adrien Morenas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Muriel Duenas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 22% et 21% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vedène Hervé de Lépinau Rassemblement National 37,03% 35,63% Adrien Morenas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,02% 22,18% Muriel Duenas Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,16% 21,08% Christophe Tonnaire Les Républicains 6,67% 5,00% Christian Montagard Reconquête ! 6,52% 6,40% Bernard Maunier Ecologistes 2,27% 2,24% Sarah Rougeau Ecologistes 1,43% 1,54% Patricia Rogier Ecologistes 1,15% 1,35% Laurent Charbonnel Droite souverainiste 1,14% 1,02% Rolland Gontard Divers 0,96% 1,17% Bertrand Helleu Divers extrême gauche 0,75% 1,04% Solène Vivier Régionaliste 0,48% 0,73% Chantal Bonello Divers extrême gauche 0,42% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Vedène Taux de participation 46,90% 44,84% Taux d'abstention 53,10% 55,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,46% Nombre de votants 36 992 3 912

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vedène sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:50 - Que vont décider les supporters de gauche à Vedène ? Dans les 12 bureaux de vote de Vedène, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 19,33% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,81% et 1,06% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,87% du côté des électeurs de gauche, et donc 24,2 en comptant le score de Mélenchon. 16:30 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Vedène ? Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à Vedène avec 33,84% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 20,66%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,33% et Éric Zemmour à 8,85%. Les tendances nationales des ultimes semaines changeront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Vedène dimanche. Et pour rappel, la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Vedène ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vedène ? La guerre en Ukraine pourrait en effet détourner l'attention des électeurs de Vedène (84270) du vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,03% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,32% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter aux législatives 2022 à Vedène ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 11 496 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 8 238 personnes en âge de voter à Vedène, 48,13% avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 44,62% au dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Vedène 13 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Vedène ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures au-dessus de celui du reste du pays (10 candidatures habituellement). Les 8681 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 12 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re étape.

Législatives 2022 à Vedène : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Vedène (84270) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34% des suffrages au premier tour à Vedène. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Vedène avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 56% des votes, cédant donc à Emmanuel Macron 44% des suffrages.