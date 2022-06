Résultat de la législative à Vémars : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : la participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second round contre 55,4% en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Durant les dernières législatives, 70,72% des personnes aptes à voter à Vémars avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 64,23% pour le round deux.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays dissimulent cependant des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Vémars. La candidature Rassemblement National a enregistré 27,56% des voix lors du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 25,69% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,48% des votes.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Vémars, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e volet des élections législatives. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 26,83%, 3,02%, 0,71% et 2,14% il y a deux mois. Ce sont donc 32,7% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Vémars.

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28% des votes au premier tour à Vémars, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur du parti La France Insoumise et l'ancien banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 27% et 22% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Vémars avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Vémars ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.