Résultat des législatives à Vémars - Election 2022 (95470) [PUBLIE]

13/06/22 01:40

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Vémars. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de votes auprès des habitants de Vémars votant dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Le niveau de l'abstention s'établit à 61% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, ce qui représente 1 097 non-votants. Dans la commune, Jean-Baptiste Marly a enregistré 28% des votes. Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 26% des suffrages. De son côté, Zivka Park (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 19% des votes. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, 26 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription.

Bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de cette journée d'élections législatives 2022 à Vémars, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Se trouvent en lice 13 candidats dans la circonscription de la cité (soit un peu plus que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 2 706 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes législatives, parmi les 1 817 personnes en âge de voter à Vémars, 70,72% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 64,23% pour le tour deux.

Le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère fort de ce scrutin législatif à Vémars. Les jeunes générations affichent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 782 personnes en âge de voter au sein de la localité, 67,23% étaient allées voter. Le taux de participation était de 72,78% au premier tour, soit 1 297 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

A la dernière présidentielle, à Vémars, Marine Le Pen atteignait la tête du vote avec 28,1% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,83%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron, en troisième position à 21,83% et Éric Zemmour à 8,1%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être bouleverser ce tableau lors des législatives à Vémars ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Vémars. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,02% et 0,71% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 30,56% à Vémars pour ce premier tour des élections législatives.

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28% des votes au premier tour à Vémars, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le fondateur du parti La France Insoumise et l'ancien banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 27% et 22% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Vémars avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Vémars ( Val-d'Oise ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.