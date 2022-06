Résultat de la législative à Vendôme : en direct

En direct

18:49 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Vendôme ? Les électeurs de Vendôme avaient donné 21,16% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,3% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 28,16% à Vendôme pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Vendôme, des sondages tout aussi convaincants ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Vendôme dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président avait obtenu 30,51% des voix à Vendôme, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national était grimpée à 19,01% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,16% (contre 22%).

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Vendôme ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Vendôme, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à bénéficier à l'abstention à Vendôme. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 11 062 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,78% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 29,88% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Vendôme ? L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, lors des élections législatives, 51,19% des personnes en capacité de voter à Vendôme avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,29% au second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.