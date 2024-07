Résultat des législatives 2024 à Oucques La Nouvelle (41290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Oucques La Nouvelle ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,03% des suffrages à Oucques La Nouvelle. Un score qui n'a pas vraiment grimpé en comparaison des 12,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a lourdement séduit à Oucques La Nouvelle en 2 ans Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Oucques La Nouvelle entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Oucques La Nouvelle ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage au second tour Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Oucques La Nouvelle, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,61% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 33,66% pour Pascal Brindeau (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! (56,99%). C'est donc Christophe Marion (Ensemble !) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 43,01% des bulletins de vote, Virginia de Oliveira (Rassemblement National) a pris les devants à Oucques La Nouvelle, dimanche 30 juin au soir du 1er tour des législatives. Christophe Marion (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Noé Petit (Front populaire) suivaient en recueillant 41,83% et 12,03% des électeurs. C'est aussi Virginia de Oliveira qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 41,06%, devant Christophe Marion avec 36,25% et Noé Petit avec 19,55%.

19:21 - Législatives 2024 à Oucques La Nouvelle : une participation inédite ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? À Oucques La Nouvelle, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 31,33%, moins élevé de 13 points que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 44,17% des inscrits sur les listes électorales d'Oucques La Nouvelle avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 39,09% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Oucques La Nouvelle ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Oucques La Nouvelle ? Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 31,33%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,75% au premier tour. Au deuxième tour, 48,96% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Oucques La Nouvelle aujourd'hui ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 22,46% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,61% au premier tour. Le désir de changement des habitants serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Oucques La Nouvelle (41290).

17:29 - Les enjeux locaux d'Oucques La Nouvelle : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Oucques La Nouvelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 674 habitants répartis dans 946 logements, cette ville présente une densité de 65 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 98 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 019 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,4%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 26,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 417,40 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Oucques La Nouvelle manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.