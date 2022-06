En direct

18:44 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Vénissieux ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Vénissieux. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,32% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 52,54% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Vénissieux.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Vénissieux ? À Vénissieux, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête de la dernière présidentielle avec 48,78% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 17,97%. On trouvait plus loin, avec 15,33%, Marine Le Pen et enfin, à 4,82%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront sans doute ce décor lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Vénissieux À Vénissieux, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux d'abstention. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 41,78% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 31,5% au premier tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions sur les prix des matières premières sont par exemple capables d'éloigner les citoyens de Vénissieux (69200) des urnes.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Vénissieux au premier tour des élections législatives ? Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 71,79% des inscrits sur les listes électorales de Vénissieux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 66,84% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.