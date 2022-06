19:02 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Vern-sur-Seiche ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces législatives, à Vern-sur-Seiche comme dans toute la France. L'Insoumis avait enregistré 22,76% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,47% et 2,82% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 34,05% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".