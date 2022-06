Résultat de la législative à Verneuil-sur-Seine : en direct

12/06/22 18:52

Pour ces nouvelles élections à Verneuil-sur-Seine, les 11 bureaux de vote (de Jean Jaures 1 à Ecole Maternelle Dolto) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour lancer le dépouillement. Un horaire sensiblement décalé en comparaison de l'heure de fermeture dans la plupart des communes. Ce sont 13 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que la moyenne dans le pays.

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières législatives, sur les 11 057 inscrits sur les listes électorales à Verneuil-sur-Seine, 55,13% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,62% au second round.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Verneuil-sur-Seine, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix qui plombe le budget des familles est de nature à relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Verneuil-sur-Seine. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,36% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 75,83% au premier tour, ce qui représentait 8 186 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Au même moment, le Rassemblement national a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Verneuil-sur-Seine dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Lors de la présidentielle 2022, à Verneuil-sur-Seine, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote au 1er tour de la présidentielle avec 36,14% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,7%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 14,05% et Valérie Pécresse, quatrième avec 8,42%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,7% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Verneuil-sur-Seine il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,69% et 1,36% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 26,75% pour le bloc de gauche.

Comme partout dans le pays, les électeurs de Verneuil-sur-Seine seront amenés à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Les administrés de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36,1% des votes au premier tour à Verneuil-sur-Seine. Le président avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,7% et 14,1% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Verneuil-sur-Seine gratifié de 71,9% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 28,1% des voix.