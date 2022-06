Résultat de la législative à Vernon : en direct

En direct

18:46 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de gauche à Vernon ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Vernon. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,15% et 1,24% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,39% du côté des électeurs de gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vernon ? Emmanuel Macron avait obtenu 29,84% des voix à Vernon, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du FN avait cumulé 17,64% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 28,15% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vernon ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Vernon. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages seraient par exemple en mesure de pousser les habitants de Vernon à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 15 308 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,72% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 26,93% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention à Vernon va-t-elle encore augmenter lors des législatives 2022 ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des législatives, sur les 15 053 inscrits sur les listes électorales à Vernon, 60,1% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,53% au deuxième round.