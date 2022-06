Résultat de la législative à Vernouillet : en direct

12/06/22 18:59

Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins passés. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 55,09% au premier tour des électeurs de Vernouillet, à comparer avec un taux d'abstention de 48,06% au deuxième tour.

A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Vernouillet, Emmanuel Macron finissait à la meilleure place avec 37,3% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,0%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position avec 11,59% et Éric Zemmour à 7,66%. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute infléchir ces équilibres à Vernouillet au 1er tour. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

Dans les 9 bureaux de vote de Vernouillet, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 24,0% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,98% et 1,28% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 31,26% à Vernouillet pour ces légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Vernouillet ( Yvelines ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37% des voix au premier tour à Vernouillet, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24% et 12% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Vernouillet grâce à 76% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 24% des votes.