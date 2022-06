Résultat de la législative à Vernoux-en-Vivarais : en direct

12/06/22 11:31

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Vernoux-en-Vivarais ( Ardèche ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 25,27% des voix au premier tour à Vernoux-en-Vivarais. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,76% et 23,59% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 52,60% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,40% des voix.