Résultat de la législative à Verny : 2e tour en direct

Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022 au niveau national. Son candidat avait enregistré 16,41% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,04%, 4,69%, 1,91% et 1,75% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc potentiellement viser 24,39% à Verny pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Verny ?

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Verny. Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Verny ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a obtenu 28,41% des votes. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 20,97% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 16,41% des votes.