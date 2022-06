20:02 - Du côté de la gauche, les 16,04% de Jean-Luc Mélenchon à Verny augurent un score élevé

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,04% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Verny le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,69% et 1,91% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 22,64% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.