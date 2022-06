Résultat de la législative à Vesoul : en direct

18:53 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à Vesoul ?

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Vesoul comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 23,5% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,88% et 1,91% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 29,29% à Vesoul pour ces élections légilsatives.