Résultat de la législative à Vexin-sur-Epte : en direct

18:58 - Quel résultat aux législatives de Vexin-sur-Epte pour le bloc des Insoumis ?

Les habitants de Vexin-sur-Epte avaient offert 15,23% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re manche de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,12% et 0,83% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 19,18% à Vexin-sur-Epte pour ces légilsatives.