Résultat des législatives à Vigneux-de-Bretagne - Election 2022 (44360)

Le résultat des élections législatives 2022 à Vigneux-de-Bretagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat du premier round de l' élection législative à Vigneux-de-Bretagne a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Anne-France Brunet a engrangé 37% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Ségolène Amiot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 32% des suffrages. A la 3e place, Véronique Jarry (Rassemblement National) glane 12% des votes. L'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 48%. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Vigneux-de-Bretagne. Les habitants de 7 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vigneux-de-Bretagne Ségolène Amiot Nouvelle union populaire écologique et sociale 42,87% 32,43% Anne-France Brunet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,30% 36,75% Véronique Jarry Rassemblement National 9,91% 11,99% Sophie Van Goethem Les Républicains 5,76% 6,84% Thibault Fauchait Reconquête ! 3,27% 3,38% Gwenvaël Duret Régionaliste 2,73% 2,75% Gildas Perrot Régionaliste 1,89% 3,22% Ophélie Guéguen Ecologistes 1,31% 0,94% Benjamin Duprat Droite souverainiste 1,25% 0,55% Hélène Dolidon Divers extrême gauche 1,09% 0,75% Olivier Terrien Divers extrême gauche 0,62% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Vigneux-de-Bretagne Taux de participation 49,50% 52,10% Taux d'abstention 50,50% 47,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,23% Nombre de votants 47 881 2 580

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vigneux-de-Bretagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que vont choisir les supporters de gauche à Vigneux-de-Bretagne ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Vigneux-de-Bretagne, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 20,06% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,91% et 2,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 31,13% à Vigneux-de-Bretagne pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Vigneux-de-Bretagne ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Vigneux-de-Bretagne au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or le président-candidat avait obtenu 35,57% des voix à Vigneux-de-Bretagne, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du FN cumulait 15,36% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,06% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Vigneux-de-Bretagne ? L'un des critères clés des législatives sera le taux de participation à Vigneux-de-Bretagne. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à favoriser le pourcentage d'abstention à Vigneux-de-Bretagne (44360). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 18,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,66% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Vigneux-de-Bretagne ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 53,57% des personnes aptes à voter à Vigneux-de-Bretagne avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 44,52% pour le dernier round. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Vigneux-de-Bretagne ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Vigneux-de-Bretagne, les 5 bureaux de vote (de Mairie - Salle du Conseil à Salle du Grand Calvaire Cens) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Vigneux-de-Bretagne : les enjeux

Comme partout en France, les 6 225 électeurs de Vigneux-de-Bretagne (44) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les administrés de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35,6% des voix au premier tour à Vigneux-de-Bretagne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 20,1% et 15,4% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Vigneux-de-Bretagne avec 73,4% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 26,6% des voix.