Résultat des législatives 2024 à Notre-Dame-des-Landes (44130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au 2e tour, un score de 65,82% pour la Nupes il y a deux ans La Nupes faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a récolté plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Notre-Dame-des-Landes, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 41,06% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 43,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 65,82% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 16 points à Notre-Dame-des-Landes La part des électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà gagné 16 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus sera certainement dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Jean-Claude Raux (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives 2022 à Notre-Dame-des-Landes Le verdict de l'élection législative 2022 est aussi un indice clé au moment de ce second tour du 7 juillet. Avec 43,07% à Notre-Dame-des-Landes, le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avait en revanche été gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Notre-Dame-des-Landes choisira d'ailleurs Jean-Claude Raux au second tour, finalement en tête localement avec 65,82%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 34,18%.

20:05 - Les tendances avant le second tour, un indicateur pour les législatives 2024 à Notre-Dame-des-Landes Grâce à 41,06% des votes, Jean-Claude Raux (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Notre-Dame-des-Landes, le 30 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Julio Pichon (Rassemblement National) et Alain Hunault (Divers droite) avec 32,78% et 19,74% des votants. Jean-Claude Raux était aussi en tête dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 34,16%, devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Scrutins à Notre-Dame-des-Landes : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des élections antérieures. Dimanche dernier, 67,2% des électeurs de Notre-Dame-des-Landes ont fait le déplacement lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 20 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 47,87% des inscrits sur les listes électorales de Notre-Dame-des-Landes (44) avaient en effet participé au vote, contre une participation de 42,91% il y a 5 ans. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives à Notre-Dame-des-Landes L'abstention est indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Notre-Dame-des-Landes s'élevait à 67,2%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,5% au premier tour et 41,99% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,28% des votants de la commune. Le taux de participation était de 75,61% au premier tour, soit 1 308 personnes. La crise de confiance dans les partis politiques est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Notre-Dame-des-Landes.

17:29 - Notre-Dame-des-Landes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Notre-Dame-des-Landes déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 56 habitants par km² et 50,32% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 6,32% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,3%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 772 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,41%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,92%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Notre-Dame-des-Landes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,6% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.