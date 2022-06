Résultat de la législative à Vigneux-sur-Seine : en direct

12/06/22 18:54

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vigneux-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Que vont trancher les supporters de gauche à Vigneux-sur-Seine ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était bornée à Vigneux-sur-Seine. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,55% et 1,13% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 44,74% à Vigneux-sur-Seine pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Vigneux-sur-Seine ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines rejailliront sans doute sur le résultat des législatives à Vigneux-sur-Seine au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Avec 41,06% des votes exprimés, au 1er round à Vigneux-sur-Seine cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 20,28%, surclassant Marine Le Pen à 17,89% et Éric Zemmour à 5,17%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Vigneux-sur-Seine demeure l'abstention À Vigneux-sur-Seine, le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur clé de ce scrutin législatif. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 62,18% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 69,18% au premier tour, soit 12 120 personnes. La situation géopolitique actuelle est susceptible de faire surtout gagner l'abstention à Vigneux-sur-Seine. 11:30 - À Vigneux-sur-Seine, les chiffres de la participation aux législatives seront un élément essentiel Au fil des dernières années, les 31 647 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 17 599 inscrits sur les listes électorales de Vigneux-sur-Seine avaient pris part au vote au premier tour (soit 39,73%). Le taux de participation était de 36,26% pour le deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - Vigneux-sur-Seine fait l'objet d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Vigneux-sur-Seine et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 7 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vigneux-sur-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Nicolas Dupont-Aignan Droite souverainiste Emilie Chazette-Guillet Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Dohin Les Républicains Jean-Claude Guiguet Divers Daniel Jacob Divers Mohamed Bida Ensemble ! (Majorité présidentielle) Chantal Duboulay Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Vigneux-sur-Seine : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Vigneux-sur-Seine seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 41% des voix au premier tour à Vigneux-sur-Seine. L'ancien troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas franchi le premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en captant 63% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des suffrages. La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des votants de cette agglomération à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?