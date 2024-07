Résultat des législatives 2024 à Draveil : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Analyse démographique des législatives à Draveil

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Draveil se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 29 173 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 039 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,77% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 3 030 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 14,25%, contribue à son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 45,14% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 664,25 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Draveil, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.