Résultat de la législative à Villebarou : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Villebarou sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Villebarou. En direct 18:15 - La Nouvelle union populaire s'était placée troisième à Villebarou il y a 7 jours Le bloc de gauche partait avec un potentiel de voix de 29,32% à Villebarou avant les élections législatives. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant atteint 24,81% des suffrages il y a 7 jours. La Nupes avait ainsi terminé dans les trois premiers. 15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Villebarou ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Villebarou. Grâce à 29,43% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Villebarou dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour de la législative. La candidature Rassemblement National recueille 25,13% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 24,81% des voix. 13:30 - À Villebarou, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Dimanche dernier, 49,36% des électeurs inscrits à Villebarou avaient pris part au scrutin. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1950 personnes en âge de voter dans la localité, 76,4% étaient allées voter. Le taux de participation était de 75,69% au premier tour, c'est-à-dire 1476 personnes. 10:30 - La 2e manche des législatives 2022 est en cours à Villebarou Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier s'affrontent dans la circonscription de Villebarou ce dimanche 19 juin 2022, pour le second tour des législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Et les 1950 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et sélectionner un seul élu lors de ce deuxième tour.

Résultats des législatives 2022 à Villebarou - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Villebarou aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste Reda Belkadi Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Fesneau Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Villebarou - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Villebarou

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villebarou Marc Fesneau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,97% 29,43% Reda Belkadi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 24,81% Michel Chassier Rassemblement National 22,34% 25,13% Malik Benakcha Les Républicains 7,42% 6,34% Frank Martin Reconquête ! 4,50% 4,83% Gildas Vieira Divers 3,66% 4,08% Hervé Mesnager Parti radical de gauche 3,20% 2,79% Fabienne Pomi Ecologistes 1,40% 1,40% Alain Lombard Divers extrême gauche 1,21% 1,18% Participation au scrutin Circonscription Villebarou Taux de participation 50,20% 49,36% Taux d'abstention 49,80% 50,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 3,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,62% Nombre de votants 41 552 966

Le résultat de l' élection législative à Villebarou est tombé. À Villebarou, les citoyens rattachés à la 1ère circonscription du Loir-et-Cher ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Loir-et-Cher s'établit à 49%. Marc Fesneau a recueilli 29% des votes à l'échelle de la commune. Michel Chassier (Rassemblement National) et Reda Belkadi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 25% et 25% des votes. Les électeurs des 40 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Villebarou ?

Législatives 2022 à Villebarou : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Villebarou seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28.8% des votes au premier tour à Villebarou. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.8% et 19.8% des votes. Le choix des citoyens de Villebarou était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (57.1% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 42.9% des votes.