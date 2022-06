Résultat des législatives à Villebarou - Election 2022 (41000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Villebarou

Le résultat des élections législatives 2022 à Villebarou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loir-et-Cher

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Villebarou est tombé. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Loir-et-Cher s'établit à 49% (991 non-votants). Dans la localité, Marc Fesneau a réuni 29% des votes. Michel Chassier (Rassemblement National) et Reda Belkadi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 25% et 25% des voix. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 40 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Villebarou.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villebarou Marc Fesneau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,97% 29,43% Reda Belkadi Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 24,81% Michel Chassier Rassemblement National 22,34% 25,13% Malik Benakcha Les Républicains 7,42% 6,34% Frank Martin Reconquête ! 4,50% 4,83% Gildas Vieira Divers 3,66% 4,08% Hervé Mesnager Parti radical de gauche 3,20% 2,79% Fabienne Pomi Ecologistes 1,40% 1,40% Alain Lombard Divers extrême gauche 1,21% 1,18% Participation au scrutin Circonscription Villebarou Taux de participation 50,20% 49,36% Taux d'abstention 49,80% 50,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 3,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,62% Nombre de votants 41 552 966

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villebarou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Villebarou ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,8% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Villebarou le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,48% et 2,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 26,73% à Villebarou pour ce premier tour. 16:30 - À Villebarou, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Villebarou, Emmanuel Macron figurait en première position avec 28,76% des voix, devant Marine Le Pen à 24,84%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 19,8% et Éric Zemmour à 7,21%. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront certainement ce tableau lors des législatives à Villebarou au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Villebarou L'un des facteurs principaux du scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Villebarou. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles serait notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Villebarou du vote. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,6% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,31% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Villebarou ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, pendant les législatives, sur les 1 853 inscrits sur les listes électorales à Villebarou, 53,43% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 47,87% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des législatives à Villebarou Pour ces législatives de 2022 à Villebarou, les 2 bureaux de vote (de Mairie 1 à Mairie 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Villebarou : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Villebarou seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28.8% des votes au premier tour à Villebarou. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.8% et 19.8% des votes. Le choix des citoyens de Villebarou était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (57.1% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 42.9% des votes.