Le résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-Tolosane est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de la législative 2022 à Villeneuve-Tolosane est dorénavant officiel. Reste à savoir si les habitants des 59 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Villeneuve-Tolosane. Le taux d'abstention s'élève à 47% des habitants habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne (3 809 votants). Elisabeth Toutut-Picard a obtenu 30% des voix. Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuelle Pinatel (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 30% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villeneuve-Tolosane Elisabeth Toutut-Picard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 30,36% Christophe Bex Nouvelle union populaire écologique et sociale - 29,74% Emmanuelle Pinatel Rassemblement National - 19,40% Georges-Henri Tessereau Reconquête ! - 4,66% Christophe Bancherit Les Républicains - 4,58% Julien Midali Divers gauche - 2,65% Angelique Eymond Divers droite - 2,22% Romain Von Deyen Ecologistes - 1,58% Stéphane Albert Régionaliste - 1,47% Sophie Etcheverry Divers - 1,37% Florent Thuard Droite souverainiste - 1,18% Hervé Bergnes Divers extrême gauche - 0,78% Participation au scrutin Circonscription Villeneuve-Tolosane Taux de participation - 52,81% Taux d'abstention - 47,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,68% Nombre de votants - 3 809

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-Tolosane sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:56 - Quel résultat aux législatives de Villeneuve-Tolosane pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,24% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Villeneuve-Tolosane le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,05% et 2,72% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 30,01% à Villeneuve-Tolosane pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Villeneuve-Tolosane ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Villeneuve-Tolosane. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée très près de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Lors de la dernière échéance, à Villeneuve-Tolosane, Emmanuel Macron figurait à meilleure place de la présidentielle avec 28,46% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,24%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 20,11% et Éric Zemmour, quatrième à 7,81%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Villeneuve-Tolosane La participation constituera indéniablement l'une des clés des législatives 2022 à Villeneuve-Tolosane. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 80,01% au premier tour, c'est-à-dire 5 723 personnes. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des foyers français pourrait potentiellement faire surtout gagner le pourcentage d'abstention à Villeneuve-Tolosane (31270). 11:30 - À Villeneuve-Tolosane quel était le score de l'abstention à Villeneuve-Tolosane en 2017 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,38% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-Tolosane, contre un taux d'abstention de 47,32% pour le deuxième tour. 09:30 - Des horaires prolongés pour ces législatives à Villeneuve-Tolosane Les résultats des élections législatives 2022 à Villeneuve-Tolosane seront vraisemblablement donnés peu de temps après la fermeture des 7 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 20 heures, la fermeture ayant été ajournée, et on découvrira assez rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28% des votes au premier tour à Villeneuve-Tolosane, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président du parti La France Insoumise et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 22% et 20% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Villeneuve-Tolosane avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 62% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 38% des votes. Le président récemment réélu aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout en France, les habitants de Villeneuve-Tolosane (31) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?