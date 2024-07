Résultat des législatives 2024 au Fauga (31410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quels peuvent être les reports des voix pour la gauche au Fauga ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Ce premier pointage s'avère important. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, au Fauga, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,96% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 24,27% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 48,47% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus au Fauga A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très scruté. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Fauga semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi très observé pour le second tour de cette élection, à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Au début des élections législatives à l'époque, le RN réalisait en revanche un excellent résultat au Fauga. On retrouvait en effet Emmanuelle Pinatel au sommet au premier tour, avec 30,43% dans la ville. Elisabeth Toutut-Picard (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,53%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,47%.

20:05 - Le RN en tête des législatives au Fauga Avec 46,69% des suffrages, Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) a pris la tête au Fauga, le 30 juin 2024 pour le 1er round des élections législatives. Christophe Bex (Nouveau Front populaire) et Elisabeth Toutut-Picard (Majorité présidentielle) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 26,96% et 24,7% des électeurs. Gaëtan Inard était aussi en tête dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 40,37%, devant Christophe Bex avec 33,17% et Elisabeth Toutut-Picard avec 24,81%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 au Fauga ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Comme noté dans le post précédent, la participation au premier round des élections législatives au Fauga était de 76,01%, plus importante de 18 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 58,67% des personnes aptes à voter au Fauga avaient effectivement pris part à l'élection, contre une participation de 57,25% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir au Fauga lors de la seconde étape des législatives ? L'abstention est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la localité, 76,01% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,17% au premier tour. Au second tour, 47,38% des citoyens se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 732 personnes en âge de voter au sein de la localité, 84,01% étaient allées voter. La participation était de 80,48% au second tour, soit 1 394 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages est de nature à faire augmenter le pourcentage de participation au Fauga.

17:29 - Analyse socio-économique du Fauga : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques du Fauga montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,11%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (77,4%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 881 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,29%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Fauga mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,2% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.