Résultat des législatives 2024 à Frouzins : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Frouzins ? Le taux de participation à Frouzins pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 71,36%, dimanche dernier. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,83% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,92% au second tour, c'est-à-dire 5 240 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 49,32% au premier tour et 46,19% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Frouzins ? Les jeunes montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Frouzins ?

17:29 - Frouzins : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la commune de Frouzins, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,48% et une densité de population de 1119 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,04%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 397 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,68%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Frouzins mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,47% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.