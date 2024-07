Résultat des législatives 2024 à Muret : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Muret aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Muret se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25 060 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 377 entreprises, Muret offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,67%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 2 013 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 841 €/an, la ville désire un avenir prospère. Pour conclure, Muret incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.