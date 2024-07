Résultat des législatives 2024 à Seysses : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Seysses, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, dimanche, 29,23% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,41% au premier tour. Au second tour, 53,68% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,36% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 21,02% au premier tour.

17:29 - Seysses : législatives et dynamiques démographiques

À Seysses, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Le taux de chômage à 11,93% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec 43,97% de population active et une densité de population de 339 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2478,33 €/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 902 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,79% et d'une population étrangère de 6,26% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Seysses mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,5% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.