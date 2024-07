Résultat des législatives 2024 à Cugnaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Démographie et politique à Cugnaux, un lien étroit

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cugnaux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 20 341 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 559 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 207 foyers fiscaux. Dans la ville, 20,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,73% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Cugnaux forme une communauté diversifiée, avec ses 1 623 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,58%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 847 euros/an. À Cugnaux, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.