En direct

19:41 - Du côté de la gauche, les 15,88% de Jean-Luc Mélenchon à Vimoutiers font espérer Dans les 3 bureaux de vote de Vimoutiers, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 15,88% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,11% et 1,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 20,01% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Vimoutiers.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Vimoutiers ? À Vimoutiers, Marine Le Pen finissait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 32,66% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 27,0%. Suivaient, avec 15,88%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,67%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être modifier cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vimoutiers ? L'un des facteurs principaux de ces législatives sera indéniablement le taux d'abstention à Vimoutiers. L'inflation serait en mesure de détourner les électeurs de Vimoutiers des isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 28,48% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 29,59% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation peut-elle encore baisser lors des législatives 2022 à Vimoutiers ? Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent habituellement les électeurs de cette localité ? Pendant les législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 44,37% au premier tour au sein de Vimoutiers, à comparer avec une participation de 42,06% au tour deux.