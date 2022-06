Résultat de la législative à Vineuil : en direct

12/06/22 18:58

À Vineuil, l'une des clés des législatives sera l'abstention. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,79% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,14% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Les tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Vineuil ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection présidentielle à Vineuil avec 33,2% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 22,07%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,12% et Éric Zemmour à 6,54%.

Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Vineuil, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 19,12% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,72% et 1,91% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 6,63% du côté de la gauche, et donc 25,75 en comptant les suffrages de Mélenchon.

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,2% des votes au premier tour à Vineuil, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 22,1% et 19,1% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Vineuil avec 62,0% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38,0% des votes. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Vineuil ( Loir-et-Cher ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.