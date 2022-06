En direct

19:38 - Du côté de la Nupes, les 25,61% de Mélenchon à Vitry-sur-Orne observés Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Vitry-sur-Orne. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,42% et 1,91% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 29,94% à Vitry-sur-Orne pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Vitry-sur-Orne, des sondages tout aussi révélateurs ? Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Vitry-sur-Orne avec 31,66% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 25,61%, au-dessus de Emmanuel Macron à 21,02% et Éric Zemmour à 6,94%. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être chambouler la situation et donc le résultat des législatives à Vitry-sur-Orne au 1er tour. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le RN a courru après les 20%.

14:30 - À Vitry-sur-Orne, le chiffre clé de ces élections législatives reste la participation Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un critère déterminant du scrutin législatif à Vitry-sur-Orne. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Vitry-sur-Orne. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,33% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 27,01% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Vitry-sur-Orne ? Au cours des précédentes élections, les 3 071 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des législatives, parmi les 2 186 personnes en âge de voter à Vitry-sur-Orne, 38,29% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 33,94% au second tour. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.