Résultat de la législative à Wasquehal : en direct

En direct

18:48 - Quel résultat à Wasquehal pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Les votants de Wasquehal avaient accordé 19,43% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,99% et 1,17% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 7,16% du côté de la gauche, en plus des voix de Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Wasquehal ? Avec 37,25% des votes exprimés, au premier round à Wasquehal, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 19,43%, au-dessus de Marine Le Pen à 17,39% et Éric Zemmour à 7,08%. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront probablement cette donne lors des législatives à Wasquehal dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Wasquehal ? À Wasquehal, le niveau de participation constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine sont de nature à de faire baisser la participation à Wasquehal. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 15 627 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,33% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 73,6% au premier tour, soit 11 502 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Wasquehal ? L'observation des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,19% au premier tour dans la commune à Wasquehal. Le taux d'abstention était de 50,17% pour le deuxième round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.