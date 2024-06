Résultat des législatives à Wingersheim les Quatre Bans : l'élection 2024 en direct

12:07 - C'est l'heure de voter à Wingersheim les Quatre Bans : la participation au cœur des préoccupations À Wingersheim les Quatre Bans, quelle participation aux élections législatives ?

Le taux de participation constituera indiscutablement un facteur important de ces législatives 2024 à Wingersheim les Quatre Bans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,27% au premier tour. Au second tour, 51,15% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,72% dans la ville, à comparer avec une abstention de 18,69% au premier tour.