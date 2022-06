Résultat de la législative à Wissous : en direct

12/06/22 11:24

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Wissous ( Essonne ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Quel candidat désigneront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette commune pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32.8% des votes au premier tour à Wissous, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 22.2% et 17.6% des voix. Le choix des administrés de Wissous était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (66.6% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 33.4% des voix.