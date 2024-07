Résultat des législatives 2024 à Chilly-Mazarin : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Chilly-Mazarin : démographie, élections et perspectives d'avenir

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chilly-Mazarin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 938 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 551 entreprises, Chilly-Mazarin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (74,98%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 3 638 résidents étrangers, Chilly-Mazarin est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,59%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 440 euros par an. À Chilly-Mazarin, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.