Résultat de la législative à Wœrth : 2e tour en direct

18:53 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la localité ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Wœrth, sa tête d'affiche avait cumulé 8,26% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 8,47%, 3,6%, 1,38% et 1,38% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc potentiellement atteindre 14,83% à Wœrth pour ces légilsatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Wœrth Au soir du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Wœrth ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a collecté 27,34% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,4% des suffrages. A la troisième place, la candidature Divers droite obtient 17,98% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés.

13:30 - À Wœrth, le score de l'abstention lors du 2ème tour des législatives 2022 sera un élément essentiel Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Au fil des dernières consultations politiques, les 1769 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 60,12% des personnes aptes à participer à une élection à Wœrth avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 56,65% au deuxième tour.