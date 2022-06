Résultat des législatives à Wœrth - Election 2022 (67360) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,8% des voix au premier tour à Wœrth. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,5% et 8,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Wœrth avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 56,0% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 44,0% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les 1 769 citoyens de Wœrth ( Bas-Rhin ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.