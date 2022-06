Résultat de la législative à Yerres : en direct

En direct

18:56 - Quel résultat aux législatives d'Yerres pour les Insoumis et leurs alliés ? Un des enjeux de ces législatives, en France comme à Yerres, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 21,6% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,45% et 1,15% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,6% à gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Yerres ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Yerres ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Yerres cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 27,57% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 21,6%, puis Marine Le Pen à 15,66% et Nicolas Dupont-Aignan à 10,8%.

14:30 - À Yerres, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Yerres, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle est capable de détourner les habitants d'Yerres des isoloirs. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 29,22% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,84% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Yerres quel était le pourcentage de la participation à Yerres en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Durant les précédentes législatives, sur les 20 814 inscrits sur les listes électorales à Yerres, 55,62% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 53,44% pour le second tour.