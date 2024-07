Résultat des législatives 2024 à Villecresnes : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Villecresnes, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Villecresnes ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 68,06%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,46% au premier tour et 47,44% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 305 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,41% avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,52% au second tour, c'est-à-dire 5 373 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au RN sont notamment susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Villecresnes.

17:29 - Villecresnes : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Villecresnes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 642 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 844 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 292 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,5%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 1 117 résidents étrangers, Villecresnes est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 35,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 900,80 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Villecresnes incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.