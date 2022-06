Résultat de la législative au Bar-sur-Loup : 2e tour en direct

En direct

17:52 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon si près au Bar-sur-Loup Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour au Bar-sur-Loup, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second round des élections législatives 2022. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or au Bar-sur-Loup, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 20,45%, 6,86%, 1,89% et 2,45% en avril. Ce sont donc 31,65% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives au Bar-sur-Loup.

15:30 - Au Bar-sur-Loup, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Au soir du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les habitants du Bar-sur-Loup ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu 26,49% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 25,82% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National capte 18,59% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Au Bar-sur-Loup, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round, six% de plus qu'au premier tour. Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Durant les législatives de 2017, 35,76% des personnes habilitées à voter au Bar-sur-Loup avaient pris part à l'élection au dernier round, autrement dit 792 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.