Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,64% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle au Faouët le 10 avril dernier. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,29% et 2,18% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total probable de 30,11% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 au Faouët ?

Au Faouët, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 27,03% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,64%, puis, avec 22,37%, Marine Le Pen et enfin, à 5,2%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des derniers jours changeront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.