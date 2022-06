Résultat des législatives au Fauga - 2e tour élection 2022 (31410) [DEFINITIF]

19/06/22 20:24

Résultats des législatives 2022 au Fauga

Le résultat du 2e tour des élections législatives au Fauga est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Fauga Elisabeth Toutut-Picard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 51,53% Christophe Bex Nouvelle union populaire écologique et sociale - 48,47% Participation au scrutin Circonscription Le Fauga Taux de participation - 47,38% Taux d'abstention - 52,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 10,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 3,13% Nombre de votants - 832

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative au Fauga. Au Fauga, les 1756 citoyens rattachés à la 7ème circonscription de la Haute-Garonne ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes au Fauga . Le niveau de la participation atteint 47.38% des citoyens figurant dans les registres électoraux de la commune pour la 7ème circonscription de la Haute-Garonne. Au niveau de la ville, Elisabeth Toutut-Picard a engrangé 51.53% des suffrages. Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse quant à lui 48.47% des suffrages. Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne, 59 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Fauga Christophe Bex (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,68% 24,27% Elisabeth Toutut-Picard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,53% 26,71% Emmanuelle Pinatel Rassemblement National 23,80% 30,43% Georges-Henri Tessereau Reconquête ! 4,67% 4,99% Christophe Bancherit Les Républicains 3,13% 2,79% Julien Midali Divers gauche 2,61% 1,74% Angelique Eymond Divers droite 2,18% 2,67% Stéphane Albert Régionaliste 1,68% 1,51% Romain Von Deyen Ecologistes 1,50% 1,28% Florent Thuard Droite souverainiste 1,40% 1,97% Sophie Etcheverry Divers 0,93% 1,28% Hervé Bergnes Divers extrême gauche 0,89% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Le Fauga Taux de participation 50,79% 50,17% Taux d'abstention 49,21% 49,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97% 1,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,34% Nombre de votants 54 082 881

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 du Fauga sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député du Fauga. En direct 18:47 - La Nouvelle union populaire s'était placée en 3e position au Fauga dimanche dernier La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 28,37% au Fauga avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a atteint 24,27% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours au Fauga. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives au Fauga ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone cachent des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple au Fauga. La candidature Rassemblement National a rassemblé 30,43% des votes le 12 juin dernier au soir du 1er tour des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 26,71% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 24,27% des voix. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives au Fauga ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'élevait à 53,08% au niveau du Fauga au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,22% au second round. 10:30 - La seconde manche des élections législatives 2022 a démarré au Fauga C'est donc reparti pour ces élections législatives au Fauga, avec la deuxième manche sur les rails depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats qui se présentent pour devenir député. Les 1732 habitants du Fauga ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 au Fauga : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 au Fauga ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour au Fauga, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 21% des suffrages. Le choix des citoyens du Fauga était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (51% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 49% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?