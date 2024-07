Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-Tolosane : les premiers chiffres du 2e tour

En pleine campagne électorale législative, Villeneuve-Tolosane est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 369 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 641 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,29%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La présence de 392 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2440,51 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. En somme, à Villeneuve-Tolosane, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

16:59 - Le résultat final des législatives à Villeneuve-Tolosane, c'est pour ce soir !

Les 8 bureaux de vote de la ville de Villeneuve-Tolosane sont accessibles depuis 8 heures et jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Ce dimanche 7 juillet 2024, les électeurs de Villeneuve-Tolosane sont appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du Rassemblement national, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...) va prendre la tête localement lors du second round à Villeneuve-Tolosane ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.