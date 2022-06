Résultat de la législative au Fauga : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Fauga sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Au Fauga, l'enjeu majeur de ces élections législatives reste la participation Le taux de participation constituera sans nul doute un critère fort de ce scrutin législatif 2022 au Fauga. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 732 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,48% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 84,01% au premier tour, c'est-à-dire 1 455 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple en mesure d'éloigner les citoyens du Fauga (31410) des urnes. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation au Fauga ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les législatives de 2017, 1 411 inscrits sur les listes électorales du Fauga avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,78%). Le taux de participation était de 46,92% au deuxième round. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures au Fauga La ville du Fauga n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 12 candidats se présentent pour cette élection législative au Fauga soit un peu plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 au Fauga

Les élections législatives 2022 auront lieu au Fauga comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Stéphane Albert Régionaliste Elisabeth Toutut-Picard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Georges-Henri Tessereau Reconquête ! Christophe Bex Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Von Deyen Ecologistes Hervé Bergnes Divers extrême gauche Florent Thuard Droite souverainiste Emmanuelle Pinatel Rassemblement National Julien Midali Divers gauche Sophie Etcheverry Divers Angelique Eymond Divers droite Christophe Bancherit Les Républicains

Législatives 2022 au Fauga : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 au Fauga ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour au Fauga, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 21% des suffrages. Le choix des citoyens du Fauga était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (51% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 49% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?